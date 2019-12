El funcionario público señaló a Varisco como “coautor” de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel y pidió que al ex intendente se le aplique una multa de 250.000 pesos, mientras que para los otros dos acusados, de 225.000.