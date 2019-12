View this post on Instagram

En estos casi cinco meses después de ocurrido el fatal accidente donde perdieron la VIDA 2 AMIGOS , he escuchado un montón de opiniones sobre el hecho ,también sobre mi familia y sobre mi persona, en primer lugar me pongo en la piel de las familias de NICO Y NACHO y comprendo su dolor el cual comparto desde el primer día; también comprendo su bronca hacia mí. Desde lo más profundo de mí corazón,les digo que jamás intentaría hacerle daño a mis AMIGOS,que jamás hablaría mal de sus familias y si hasta el día de hoy no pude tener una conversación con sus familiares personalmente es por la situación en la que me he encuentro ,privado de mi libertad Yo no soy un ASESINO NI UN MAL AMIGO ,muchas personas salieron a hablar de mí situación como detenido olvidandose del malestar qe podría causar en las propias FAMILIAS de NICO Y NACHO; mintiendo sobre ciertos beneficios que yo tendria...no tenemos ni televisión en el pabellón qe vivimos 34 personas, vaya a saber con qe interes o guionados ,vaya a saber por QUIEN también, pero de lo qe estoy segurísimo es qe NI EL ABOGADO QUERELLANTE HASTA LA ULTIMA PERSONA MEDIÁTICA QUE ASEGURÓ EN UN PROGRAMA DE TV que Ulises Bueno me pagaba un Pabellón VIP X $ 150000 mensuales ;NO SIENTEN NI EL 1% de lo qe MI FAMILIA Y YO SENTÍAMOS POR NICO en especial y por NACHO, NICO ERA UNA DE LAS PERSONAS MAS BUENAS QUE CONOCI EN MI VIDA,compartí y manejó varias veces mi camioneta y el auto de mí mujer cuando íbamos a algunos de los shows, por la afinidad que teníamos...nosotros también lo extrañamos mucho (yo en particular le pido a DIOS QUE LO TENGA EN PAZ A EL Y A NACHO QE TAMBIEN ERA MUY QUERIDO EN MI FAMILIA Y SENTIMOS SU PARTIDA). Lo que intento expresar en estas lineas es qe traten de no mezclar una DESGRACIA CON UN SHOW MEDIÁTICO LLENO DE MENTIRAS, yo por mi parte a la par de mí DEFENSA ESTAMOS A DISPOCICION DE LA JUSTICIA Y TAMBIÉN DE LAS FAMILIAS DE LOS CHICOS.RUBEN DARIO CASTIÑEIRAS .