Condenaron a “El Gigoló” a tres años de prisión por estafa

Javier Bazterrica reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado que unificó una pena que no tenía firme en Rosario, otra en Pilar y cinco más en Buenos Aires, incluyendo la de la hermana de Flavio Mendoza. De todas formas, no irá a la cárcel porque la pena no es de cumplimiento efectivo