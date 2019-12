Su hermana escribió un mensaje ayer por la madrugada en su muro de Facebook: “Antes de hacer las cosas piensen en su mamá y en el dolor que les pueden causar, porque es feo verla destruida como hoy me toca verla a la mía. Ellos no los criaron para esto y en el momento que caen presos o les pasa algo peor ellas sufren, no los amigos que tienen cuando hay plata, mujeres y autos. Hoy en día a los policías no le importa nada, ni tu familia. Dejen de tomar estas decisiones de mierda. No es una vida justa.”.