Magnano ya era madre, había abandonado las pasarelas top de Europa pero se había hecho amiga de Roberto Piazza. “Empezó a extrañar el modelaje entonces me vino a ver a mí. Cuando la vi lo primero que pensé fue ‘esta chica es perfecta, no existe’. Tenía un cuerpo impresionante, medía más de 1.80. No era híper flaca, tenía un cuerpo voluptuoso, una belleza exótica”, relató años atrás el diseñador.