"Me dijeron que había tenido amnesia disociativa producto de un desmayo por estrés, sobrecarga y desgaste de energía. Además, se me había hecho una inflamación en la zona del golpe y no querían que se me formara un coágulo. Me dormían para que descansara, porque me angustiaba mucho no entender nada. Hasta que me fui a mi casa, a seguir la recuperación, siempre con mucho apoyo psicológico", revela sobre el diagnóstico posterior a que le descartaran algo neurológico.