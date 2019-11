Pero ya entonces no tenía esperanzas ciertas de que su sueño se cumpliese y rogaba por una solución expeditiva a su caso. “Los abogados quieren ir para años. Hay gente que lleva 27 años acá. Pero yo no quiero pasar tanto tiempo. Ya le dije a mi abogado: “Drop my appeals” (“Termine con mis apelaciones”). ¿Querés más claro que eso? Aquí es muy feo. No me gusta. Es muy frío el sistema, estás solo, no podés tener amigos. Este infierno es injusto. Ya no sé qué hacer. A veces pienso en suicidarme. Quisiera tener una pistola, ponérmela acá, pum, pum, y se acaba todo. Porque si me mato se acaba esta pena, se acaba la cárcel. Lo intenté con una Gillette, pero no sé cómo hacerlo o no tengo los cojones suficientes...”, me confesó en medio de bostezos en la entrevista que publicó la revista Viva de Clarín.