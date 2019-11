Pese a la calificación del hecho, Servian Riquelme no podrá ser condenado a esa pena porque es una de las condiciones fijadas para su extradición, tal cual explicó el defensor del imputado, Alberto Caraballo: “En Paraguay no existe la figura del femicidio y el convenio de extradición con esa república dice en forma textual que no entregará a un ciudadano de ese país requerido por autoridad extranjera donde sea sometido a pena de privación de la libertad a perpetuidad o a pena de muerte”.