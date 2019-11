El acusado siguió su relato hasta el momento en que llegó a la comisaria para entregarse: “Antes de irme guardé todas mis cosas en una mochila. Como Lucila estaba desnuda la vestí pero después la volví a desvestir. No sé por qué hice eso. Me fui a una parada de taxis. Me subí a uno que me llevó hasta la localidad de Morse porque no me daba la plata para llegar a Bragado. De ahí hice dedo. De Lucila sólo me llevé su teléfono celular. Mi papá me levantó en la localidad de O´Brien. No le dije nada hasta el mediodía. Cuando estábamos almorzando les conté y me llevaron a la comisaría”