La identificación del cadáver surgió a partir de la presentación de un hombre en una comisaría de la zona, quien sería la ex pareja de la víctima. El hombre dijo que hacía algunas horas que no podía comunicarse con Peralta. Luego de ver algunas fotografías logró reconocerla. El hombre admitió ante los efectivos que no se llevaba bien con la mujer y por eso es investigado a pesar de haber mencionado “malas juntas” de su ex. También agregó que poseen dos hijos en común y que la víctima tenía dos más de otra pareja. Contó que el domingo se pelearon y que ya no la volvió a ver.