“El uso inexperto y quizá descuidado en un momento de un programa de Internet me trae a esta causa. Quiero que quede claro que jamás quise, intenté divulgar, reproducir o diseminar ningún tipo de imagen. Esto ocurrió debido a las propiedades inherentes al programa, fue sin que yo lo haya advertido, en todo momento traté de ponerles las trabas que el programa ofrecía para que esto no ocurriera. Tampoco tuvo ningún interés de conservar o almacenar ningún tipo de imagen de pornografía. Todo lo que veía y me parecía incorrecto e indebido, iba a la basura; y si no fue ahí es porque no lo vi. Los archivos que se encontraron en las computadoras estaban la mayoría en la basura. Eso demuestra que no tenía interés en conservarlos. Y los que no estaban en la basura, no los había visto”, expresó Russo apenas tomó la palabra.