Alan se tomó el avión rumbo a Buenos Aires. “Ni me acuerdo de cómo fue ese el viaje. No sé si por el shock o porque ya me está fallando la memoria… Sí recuerdo cuando llegue al aeropuerto. Me estaban esperando, me sacaron de la fila corriendo y me llevaron a mi casa, donde me reencontré con mi madre y mi hermana y me fui enterado de todo lo que pasó.”