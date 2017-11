CON MOTIVO DEL LIBRO "EL SALTO DE PAPÁ", DE MARTÍN SIVAK

Escribimos estas líneas con motivo del libro El salto de papá de Martín Sivak, nuestro primo. Hacerlo nos resulta obsceno, pero Martín decidió inscribir su relato en la esfera pública y de la misma manera sentimos que es allí donde tenemos que poner nuestra palabra.

Nos enteramos del libro a través de su difusión en los medios de comunicación. La manera sorpresiva en que supimos de él nos ha causado gran dolor. Es un libro dedicado a la memoria de nuestro padre, Osvaldo Sivak, pero que agravia en sus páginas a dos de las personas que él más quiso: su esposa, Marta Oyhanarte, y su padre, Samuel Sivak.

Martín escribe sobre su padre, Jorge Sivak, con amor, ternura e irremediable dolor ante su pérdida, y pretende a lo largo del libro reconstruir su historia y las circunstancias que lo llevaron a la muerte. Toda reconstrucción es subjetiva y parcial, pero ello no admite que pueda ser antojadiza. La omisión de testimonios centrales sobre algunos hechos que relata, que no podrían escapársele a ningún periodista de investigación, le otorga esa calidad. La narración sesgada se acomoda a las necesidades del autor, que excluye deliberadamente las voces que no hubieran sustentado la construcción de sus personajes. Pero el libro no pretende ser ficción y los personajes son personas. Familiares y amigos se acercaron a manifestar desconcierto ante la manera en que algunos hechos son presentados.