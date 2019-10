Por la misma calificación legal, Mastorchio pidió una pena de 14 años para el ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 13 para los ex oficiales de refuerzo de imaginaria Brian Carrizo y Matías Giulietti; 11 para el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 9 para la ex oficial Carolina Denise Guevara.