“Un día, mi ex suegro me quiso apuñalar durante una discusión que tuve con Fernando. Estaba embarazada en ese entonces y me hirió a la altura de la rodilla. Me cortó un tendón y, como estaba en plena gestación, no me podían operar. Casi pierdo a mi hijo”, relató. Por este episodio, Rubén fue condenado tres años con prisión en suspenso. Nunca fue preso.