El llamado al 911 de un vecino del consorcio de departamentos que lo encontró tirado en el suelo fue alrededor de las 11.15. Algunos se preguntan si es posible que nadie lo haya visto antes, y por las características del edificio, la respuesta podría ser afirmativa. El pasillo donde murió conduce a dos departamentos: el de Carrasco y otro que habría estado deshabitado, o al menos los policías no encontraron a nadie allí hasta ahora; y está después de la escalera que lleva a los departamentos de la planta alta. Quien baja de la misma y se dirige hacia la calle, es muy probable que no viera el cuerpo. Además, no son muchos departamentos en el lugar y llovió toda la mañana, por lo que es posible que el movimiento en el edificio haya sido escaso.