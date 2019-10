“Me acerqué y me dijo: ‘No me haga la denuncia, se viene de fin de año y acabo de salir’. Al rato me ofreció un pacto. Si no hacía la denuncia él me devolvía las cadenitas. Sin embargo eso no iba a suceder. Después me di cuenta que tampoco las tenía, se las había llevado uno de los que sí logró escapar”, reveló el periodista.