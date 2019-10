Fuentes jerárquicas del Gobierno porteño consultadas no confirmaron ni desmintieron el origen del audio que se publica aquí. Pero la modulación está transcripta en el expediente. Una alta fuente en el Ministerio de Seguridad porteño aseguró: “Hay un video que muestra cómo el hombre va con su auto, estaciona y ataca al policía en la puerta delantera del patrullero. El primer disparo que recibió habría sido en su pierna, pero no se detuvo. El kevlar del chaleco detiene una bala, pero no un puñal. Los policías se protegieron”. Sin embargo, la misma fuente no puntualizó sobre el recorrido previo del auto de Romano y del patrullero a esa filmación y en las imágenes que hasta ahora se filtraron no queda claro que Romano haya ido a atacar a los policías.