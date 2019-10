El miércoles pasado por la tarde en la esquina de Mendoza y Lezica, un policía de la Comisaría 1º de San Justo de la Policía Bonaerense detuvo a dos jóvenes en un Chevrolet Prisma. Sus nombres eran Gino K., de 20 años, que declaró un domicilio en Claypole y fue empleado hasta abril de este año en una empresa de construcción; y Ever A., 25 años, oriundo de Paraguay. Ever mostró su documento. Gino no lo tenía encima, lo dijo de memoria.