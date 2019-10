La del año pasado no fue la única detención. El empresario Gwerder ya había sido detenido en febrero de 2015, después de que C. fuera atendida en el Hospital Argerich por dolores en su zona genital. Ante esta situación, la hermana mayor de C. denunció al empresario, quien por entonces fue detenido cuando estaba con la otra imputada en la causa. “Lo liberaron al poco tiempo porque no se pudieron demostrar los abusos”, dijo una fuente a Infobae. En ese momento comenzó cierto alivio para la nena, ya que los abusos cesaron mientras vivió en Glew con sus hermanas. Sin embargo, la víctima volvió a convivir con su madre unos diez meses después. A partir de ese regreso, el horror se reinició hasta el encuentro con Karina Roxana el 2 de enero de 2016.