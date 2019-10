Luchessi, efectivamente, cobra una pensión no contributiva por invalidez en un banco privado al que es trasladada todos los meses desde la Penitenciaría Provincial de San Luis, donde está actualmente detenida y donde está terminando el secundario. “Ha recibido maltratos toda la vida, de toda la gente. Tiene una grave discapacidad en el habla, dientes postizos que se le caen y ha sido burlada siempre”, argumentó Celdrán, que sostuvo también que el certificado de salud mental presentado no fue impugnado e hizo hincapié en su “situación psicosocial". El abogado también dijo que si bien no había sido una madre idónea, dados sus problemas psiquiátricos, a Luchessi “la mala suerte le marcó la vida”.