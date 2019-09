En abril de 2016, Mauro Nahuel Novelino se escapó de la Comisaría 2º de Venado Tuerto. No limó las rejas de la celda, no se fue disimulado en un baúl. Simplemente estaba en la puerta y se fue corriendo. Con 26 años en ese entonces, ex empleado de constructoras de la zona y acusado de tres robos calificados, entre ellos un asalto a un empresario que incluyó la privación ilegítima de su libertad, Novelino ya era un ladrón algo conocido en la zona. Lo habían trasladado desde Melincué para que visitara a su familia. Apenas bajó, huyó. Tenía prisión preventiva dictaminada por un juez.