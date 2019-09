La nena es su hija mayor, de doce años. La semana pasada, Paula se presentó en la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela. Su hija no confiaba en ella tanto como en sus maestras de escuela. Se descompuso en clase con mareos, crisis de llanto. Las maestras se la dijeron a Paula: "¿No sabías que tu marido la toca a tu hija?" Su hija misma luego se lo dijo. "Me agarró y me contó que el padre le dijo que yo no le servía más, que era carne vieja, que ella ya era mujer. El padre la tocó a principios de año, después la violó en el bañito que teníamos, en agosto".