Miki nunca volvió a cruzarse a su padrastro, no en el tiempo en que vivió en la casa de la mamá de su amiga, a pesar de que el hombre residía a metros de ella. "Le hizo la psicológica desde chica, le decía que era su novia, le escribía cartitas", dice un familiar de la víctima: "Mientras tanto la amenazaba, el tipo tenía armas. Le decía que no cuente, que la iba a lastimar a la mamá de ella si lo hacía. Y mientras el tipo no hacía nada. No laburaba. Estaba ahí en la silla de ruedas, el 'Carlinchi'. Era un vago más".