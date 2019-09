“Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto, pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba, y luego entré en estado de shock”, aseguró Veppo antes de interrumpir su declaración: “Había chocado con ‘algo'”.