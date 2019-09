"Estoy mandándole un mensaje a mi mamá y uno se me cruza y me apunta con el arma", contó Rodrigo. "Dale, boludo, si sos del 'mono' 10, yo te conozco. Salí, me hiciste asustar", cuenta él que le mintió para espantarlo. Así logró que el ladrón bajara el arma y cruzó a la otra vereda pero de inmediato aparecieron otros dos delincuentes que advirtieron que no era cierto que se conocían y comenzaron a encerrarlo.