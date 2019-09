"Acá estamos preocupados. No sabemos si la mató, si la piba murió por sobredosis, pero a los vecinos no nos gusta que vuelva. Yo ayer hablé con el papá y me contó que su hijo iba a volver. Sé que son señores mayores y entiendo lo que les pasó, pero no nos gusta nada que vuelva", contó otro en el barrio que pidió especialmente no revelar su identidad.