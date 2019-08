Oriunda de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Camila relató que en la noche del miércoles subió a un colectivo que estaba vacío de pasajeros. El chofer, identificado como L.R. (29), decidió no cobrarle el viaje y le hizo un comentario al pasar. "Me preguntó hasta dónde tenía que ir, le contesté, me dijo que sí, que venía hasta acá. Subí, le pedí $18, y me dijo que no me cobraba nada, que me llevaba gratis a mi casa. Puse mi sube esperando que me cobre $18 y me cobró diez centavos. Eso me incomodó. Me di vuelta para bajarme, cerró la puerta y arrancó", contó Camila, quien comenzó a trabajar hace pocas semanas para pagarse su viaje de egresados a Bariloche.