Debajo había dos links, alojados en Firefox Send, el servicio de envío de archivos de Firefox. Esos links fueron descargados por Infobae. Fuentes en la Policía de la Ciudad aseguran que no sufrieron ningún ataque a sus bases de datos, niegan un hackeo. Aseguran que quizás los archivos sean viejos, que podrían haber sido recolectados de nubes externas en donde administrativos de la fuerza solían alojar documentos y no de un servidor central. Hay archivos en el nuevo lote que datan de 2011, la gran mayoría corresponde a fechas de 2016, con membretes que demuestran el paso del tiempo, con el logo de la vieja Policía Metropolitana, la firma del ex ministro Guillermo Montenegro.