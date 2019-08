"A veces dejaba la luz prendida y yo me quedaba mirando la pared, sin moverme. Cuando me tocó la primera vez me miró muy de cerca, me puso el dedo en la boca, como diciéndome que no la abriera. Dijo que me iban a expulsar a mí y a mi hermana si decía algo", compartió sobre las amenazas con las que el monaguillo conseguía en aquel momento su silencio. "Me siento muy culpable de no haber denunciado antes, pero quién me iba a creer a los 11 años", agregó.