Los restos de Ragone fueron velados esta tarde. En las redes sociales, familiares, vecinos y amigos lo despidieron con sentidos mensajes. Fabio, su primo, publicó: "Nuestra familia esta destrozada. El tremendo dolor desgarrador no tiene consuelo. Pedro era mucho más que mi primo hermano… era el padre, amigo, consejero, protector, contenedor, nucleador de la familia y mucho más, para mi y para cada uno de nosotros. No hay palabras que puedan explicar lo sucedido, simplemente no existen!!!".