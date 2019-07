Aldana no se olvidó tampoco de las denunciantes, criticó todo el proceso y otra vez negó la acusación. "No soy un violador, ni un abusador, ni un violento. Las denunciantes no podrían sostenerme la mirada porque es mentira. Pedí careos con ellas y no me los dieron. Mi voz no fue escuchada. Sin defensa no hay juicio", aseguró el músico, mientras mostraba un cartel a los jueces y a toda la sala.