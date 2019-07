"Mi hermana luchaste con todo y no alcanzo. Lo intentaste lo vi, te sentí. Me echo la culpa por no estar más atenta con este HDP. No te imaginas cómo te voy a extrañar, no tenes idea. Mí vida, mí historia,mi niñez, mí traviesa, mí Moni cómo me hacías reír. Hoy dejas un legado hermoso tus hijos que cuidaremos con las chicas como un tesoro", expresó la hermana de la víctima.