Luego llegaron las amenazas. Todas quedaron registradas en las conversaciones vía redes sociales. Le pidió $ 3.000 porque, aseguró, si no le daba el dinero, le iba a contar todo lo qué pasó a su ex marido que es policía. Después hubo otro pedido de $ 4.000 con la excusa de que si no le daba esa suma le iba a contar a su madre. Otros $ 5.000 para saldar una deuda con un banco y $ 2.500 para devolverle un préstamo a una hermana. Una mentira tras otra, sospechan, para manipular al joven y sacarle dinero.