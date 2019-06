En marzo pasado, su colega El Dipy posteó en Twitter un video donde se veía a "Tito" subir a un escenario en muy mal estado de salud. "Me duele verte así. Me duele que te así te obliguen a cantar (sic). Empresarios, no compren más tito y la liga. Necesita ayuda. Necesita contención. Amigo desde chico te conozco, quiero que estén bien. Espero que todos mis colegas,amigos y fans hagan RT de esto. Ayudemoslo por favor..", escribió la tarde del 3 de marzo.