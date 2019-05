"Cuando vi al bebé se me hizo un nudo en la garganta. No sé los problemas que esté pasando la mamá, pero es una criatura indefensa. Ayer estábamos juntando leche y ropa entre los vecinos. M. ganó muchos papás y tíos en el barrio", resaltó Elías, visiblemente emocionado tras ser la persona que le salvó la vida al recién nacido. "Soy cartonero y eso fue una ventaja porque si no, no hubiera revisado la caja. Es un angelito, no tiene la culpa de nada", sentenció.