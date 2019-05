Los muertos no eran dealers narco, no eran motochorros, no eran violadores o rastreros, sino adolescentes que hacían rap y andaban en skate. Y en la plaza, los adultos con pancartas, las preceptoras del secundario de las víctimas y los adolescentes amigos que rapeaban con ira y hartazgo y evocación para pedir justicia no hablaban de la mala suerte, no hablaban del destino. Hablaban contra la Policía, contra la comisaría de San Miguel del Monte.