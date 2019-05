"Queremos explicaciones", "Queremos justicia", "No eran delincuentes. No a la corrupción", "Háganse cargo, cobardes", "Que no se quede mi pueblo dormido", fueron las frases escritas más destacadas. Los mensajes más poderosos fueron gritados. Al unísono, exclamaron "yo sabía que a los chicos los mató la policía". En ese momento, Susana, la mamá de Gonzalo, repetía ante los medios que lo que pasó había sido una masacre. "Ya no tengo miedo -dijo, entre valiente y derrumbada-. Sé que no debo, pero me gustaría lo peor para esos policías, hacer justicia con estas manos y matarlos, pero no puedo, tengo que dejar que la justicia actúe. ¿Qué sensación puedo sentir yo como mamá? ¿Qué voy a querer para esos dos? Que se mueran. ¿Qué me explique Dios cómo hago? Si a mí me los mataron, si hicieron una masacre con criaturas de 13 años. Que se mueran, para qué los quiero en esta tierra".