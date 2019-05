El ex funcionario kirchnerista consideró que el modo de actuar de los efectivos es una consecuencia del discurso que expresa la ministra de Seguridad de la Nación en relación al uso de la fuerza. "Son secuelas de la 'doctrina Bullrich'. La sociedad tiene que hacer un mea culpa. Tomamos algo, le damos impulso pero no pensamos las consecuencias. La doctrina puede ser buena o no, pero si en el ámbito de aplicación no están dadas las condiciones, el efecto es contraproducente", dijo Berni en diálogo con Luis Novaresio en el ciclo "LNE", que transmite A24.