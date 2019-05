Contra todos los pronósticos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense argumentó que la pena de Robledo Puch "no es para siempre" y sugirió que sea trasladado a una cárcel con un régimen menos riguroso, previo paso a su libertad. Es decir, tal como lo afirma en este libro el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en la Argentina no existe la pena perpetua.