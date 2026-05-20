Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por enfrentamientos cerca a la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”

Diana Ángel se despachó en contra del expresidente Álvaro Uribe por borrar mural frente a su finca - crédito @dianangel01/IG

En su más reciente aparición en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al acto de protesta que se vivió cerca de su residencia ubicada en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, el martes 19 de mayo de 2026.

El líder del Centro Democrático se refirió al hecho y afirmó que este encuentro con los manifestantes no obedeció únicamente a una movilización espontánea de víctimas, sino que fue dirigido por instrucciones del senador Iván Cepeda: candidato del Pacto Histórico al primer cargo de la nación.

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La manifestación generó rechazo desde diferentes sectores; sin embargo, desde los simpatizantes del hoy senador Cepeda parecen estar conformes con lo ocurrido cerca de la entrada de la vivienda del también excongresista Uribe.

La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédirto @Hernan_MurielP / X

Este fue el caso de la actriz y exparticipante de realities, Diana Ángel, que escribió un mensaje en su cuenta de X sobre lo ocurrido en la tarde del 19 de mayo con el ex jefe de Estado.

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“Que tape un mural en Llano Grande con un rodillo, no va a tapar las más de 7.000 víctimas de su fatídico gobierno”, fue lo que escribió inicialmente la artista en su cuenta de X.

Adicionalmente, debido a sus convicciones las cuales expuso en una reciente entrevista, aseguró que espera junto a los seguidores de su candidato “No vamos a repetir esa historia! Seremos 13 millones de votantes el 31 de Mayo!”.

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La actriz arremetió en contra del expresidente Álvaro Uribe por mural que borró en su finca - crédito @DianAngel01/X

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y algunos le recordaron lo ocurrido con las Farc y los 18.677 niños abusados sexualmente por algunos de los integrantes del grupo armado.

“No se puede con la realidad, verdad? Como la Paz Total, las promesas incumplidas, las mentiras, el robo constante y la falta de compromiso de este nefasto gobierno”; “Deje de decir mentiras por seguir su corriente ideológica”; “Bebé, pero cuentas los 18.677 niños abusados por las Farc, si?”, entre otros.

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Por su parte, el representante Hernán Muriel afirmó que todo lo expuesto por el expresidente es mentira, por lo que debe aprender a dejar de pelear por la muerte: “Todo lo que dice es mentira. Este es un acontecer más que demuestra que su corriente política debe cambiar sus formas, cambiar sus esencias. Dejar de pelear por la muerte y por fin apoyar la vida y la memoria”, declaró Muriel en respuesta a Valencia.

Esto dijo sobre el supuesto arrepentimiento de votar por Petro

En entrevista con el diario El Espectador, Diana Ángel sostuvo que su voto no estuvo motivado solo por el candidato, sino por una convicción ideológica y un compromiso sostenido con causas sociales.

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La actriz Diana Ángel aseguró que no se arrepiente de dar su voto por Gustavo Petro y que no depende de la persona, sino de la corriente a la que es fiel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al referirse a un posible arrepentimiento sobre su voto, la artista fue categórica: “Nunca, jamás. Y no es mi voto por Petro. Es que el tema no es esa persona, es una ideología política, es una corriente política, son ideologías. Y mis ideas siempre han ido hacia un lado mucho más fuerte que hacia el otro”, declaró al programa Claro oscuro.

Ante la pregunta sobre si su respaldo podría cambiar ante la polarización que vive Colombia, Diana Ángel reiteró la profundidad histórica de la violencia y la división política en el país: “Este es un país que tiene una historia de violencia de 200, 300 años, con un bipartidismo muy fuerte, con una polarización muy fuerte”, y enfatizó que esta realidad supera coyunturas recientes y determina, en parte, su alineamiento político.

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La también cantante detalló las causas que ha acompañado desde hace décadas, entre ellas su adhesión a la lucha de las madres de Soacha durante más de 10 años y su activismo con la comunidad Lgbti+ por más de 30 años. “He apoyado a las mujeres siempre, he apoyado los derechos laborales siempre. Y si eso significa que yo soy de una corriente, sí lo soy”, afirmó.