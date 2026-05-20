Colombia

Diana Ángel se despachó contra Álvaro Uribe por enfrentamientos cerca a la casa del expresidente: “No vamos a repetir esa historia”

La actriz afirmó que Iván Cepeda ganará en primera vuelta y que ella continuará el respaldo a las políticas que, según dijo, ha implementado la izquierda hasta el momento

Guardar
Google icon
Diana Ángel contó a quién le escribió su última canción - crédito @dianangel01/IG
Diana Ángel se despachó en contra del expresidente Álvaro Uribe por borrar mural frente a su finca - crédito @dianangel01/IG

En su más reciente aparición en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al acto de protesta que se vivió cerca de su residencia ubicada en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, el martes 19 de mayo de 2026.

El líder del Centro Democrático se refirió al hecho y afirmó que este encuentro con los manifestantes no obedeció únicamente a una movilización espontánea de víctimas, sino que fue dirigido por instrucciones del senador Iván Cepeda: candidato del Pacto Histórico al primer cargo de la nación.

PUBLICIDAD

La manifestación generó rechazo desde diferentes sectores; sin embargo, desde los simpatizantes del hoy senador Cepeda parecen estar conformes con lo ocurrido cerca de la entrada de la vivienda del también excongresista Uribe.

La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédirto @Hernan_MurielP / X
La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédirto @Hernan_MurielP / X

Este fue el caso de la actriz y exparticipante de realities, Diana Ángel, que escribió un mensaje en su cuenta de X sobre lo ocurrido en la tarde del 19 de mayo con el ex jefe de Estado.

PUBLICIDAD

“Que tape un mural en Llano Grande con un rodillo, no va a tapar las más de 7.000 víctimas de su fatídico gobierno”, fue lo que escribió inicialmente la artista en su cuenta de X.

Adicionalmente, debido a sus convicciones las cuales expuso en una reciente entrevista, aseguró que espera junto a los seguidores de su candidato “No vamos a repetir esa historia! Seremos 13 millones de votantes el 31 de Mayo!”.

---
La actriz arremetió en contra del expresidente Álvaro Uribe por mural que borró en su finca - crédito @DianAngel01/X

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y algunos le recordaron lo ocurrido con las Farc y los 18.677 niños abusados sexualmente por algunos de los integrantes del grupo armado.

“No se puede con la realidad, verdad? Como la Paz Total, las promesas incumplidas, las mentiras, el robo constante y la falta de compromiso de este nefasto gobierno”; “Deje de decir mentiras por seguir su corriente ideológica”; “Bebé, pero cuentas los 18.677 niños abusados por las Farc, si?”, entre otros.

Por su parte, el representante Hernán Muriel afirmó que todo lo expuesto por el expresidente es mentira, por lo que debe aprender a dejar de pelear por la muerte: “Todo lo que dice es mentira. Este es un acontecer más que demuestra que su corriente política debe cambiar sus formas, cambiar sus esencias. Dejar de pelear por la muerte y por fin apoyar la vida y la memoria”, declaró Muriel en respuesta a Valencia.

Esto dijo sobre el supuesto arrepentimiento de votar por Petro

En entrevista con el diario El Espectador, Diana Ángel sostuvo que su voto no estuvo motivado solo por el candidato, sino por una convicción ideológica y un compromiso sostenido con causas sociales.

Ilustración acuarela de Diana Ángel con el puño levantado y Gustavo Petro sonriendo. El fondo tiene colores amarillo, azul y rojo. El logo del Pacto Histórico está junto a Petro.
La actriz Diana Ángel aseguró que no se arrepiente de dar su voto por Gustavo Petro y que no depende de la persona, sino de la corriente a la que es fiel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al referirse a un posible arrepentimiento sobre su voto, la artista fue categórica: “Nunca, jamás. Y no es mi voto por Petro. Es que el tema no es esa persona, es una ideología política, es una corriente política, son ideologías. Y mis ideas siempre han ido hacia un lado mucho más fuerte que hacia el otro”, declaró al programa Claro oscuro.

Ante la pregunta sobre si su respaldo podría cambiar ante la polarización que vive Colombia, Diana Ángel reiteró la profundidad histórica de la violencia y la división política en el país: “Este es un país que tiene una historia de violencia de 200, 300 años, con un bipartidismo muy fuerte, con una polarización muy fuerte”, y enfatizó que esta realidad supera coyunturas recientes y determina, en parte, su alineamiento político.

La también cantante detalló las causas que ha acompañado desde hace décadas, entre ellas su adhesión a la lucha de las madres de Soacha durante más de 10 años y su activismo con la comunidad Lgbti+ por más de 30 años. “He apoyado a las mujeres siempre, he apoyado los derechos laborales siempre. Y si eso significa que yo soy de una corriente, sí lo soy”, afirmó.

Temas Relacionados

Diana ÁngelÁlvaro Uribe VélezElecciones 2026Iván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto que habilitaría videos de celulares de ciudadanos para multar a los mal parqueados

La nueva medida busca habilitar una herramienta digital para facilitar el reporte formal de comportamientos indebidos en las vías a través de imágenes o videos, agilizando así las sanciones y el control en zonas problemáticas

Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto que habilitaría videos de celulares de ciudadanos para multar a los mal parqueados

Policía de Barranquilla investiga panfletos amenazantes atribuidos a Los Pepes en colegios: indagan si fueron un montaje para evitar clases

La circulación de mensajes intimidatorios elevó la preocupación, motivó una respuesta policial coordinada y puso en alerta a padres, profesores y autoridades educativas

Policía de Barranquilla investiga panfletos amenazantes atribuidos a Los Pepes en colegios: indagan si fueron un montaje para evitar clases

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

La modelo y empresaria habló con Infobae Colombia sobre las críticas y comentarios que ha recibido en redes sociales relacionados con los acercamientos que tuvo con Caribe durante el ‘reality’

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

La Fiscalía solicitará a Venezuela la extradición de los tres detenidos por el caso Yulixa Toloza

El ente investigador formalizará el pedido al país vecino para que las personas capturadas tras un operativo internacional respondan ante la justicia colombiana por la desaparición y muerte vinculadas a un procedimiento estético

La Fiscalía solicitará a Venezuela la extradición de los tres detenidos por el caso Yulixa Toloza

Este es el video con el que un familiar de Yulixa Toloza se despidió tras su muerte luego de un procedimiento estético

La mujer ingresó el 13 de mayo a una clínica clandestina para someterse a la intervención y, desde entonces, no se volvió a tener información sobre su paradero hasta que días después las autoridades hallaron su cuerpo en un paraje de Apulo, Cundinamarca

Este es el video con el que un familiar de Yulixa Toloza se despidió tras su muerte luego de un procedimiento estético
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo y Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra: “Y aparte tiene niñeras y escoltas”

Andy Rivera confesó que ha pensado en tener una página de OnlyFans: “He hecho pruebas”

Netflix reveló la fecha y formato para el gran cierre de ‘Cien años de soledad’: será en dos partes

Deportes

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Portero de Millonarios se disculpó tras el error que cometió en partido ante São Paulo por la Sudamericana: “No tengo cómo justificar esa jugada”

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Etapa 11 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Jhonatan Narváez de Ecuador gana su tercera etapa en la actual edición de la carrera