Gustavo Petro furioso con el periodista Félix de Bedout por pregunta sobre una supuesta reunión con ‘Fito’ en Ecuador: “Respéteme”

Gustavo Petro tuvo un tenso intercambio con el periodista Félix de Bedout, quien le consultó sobre sus actividades en Manta, Ecuador, y los rumores de una reunión con alias Fito. El presidente negó conocer al líder criminal y exigió respeto ante las insinuaciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfureció con el periodista Félix de Bedout, integrante de la mesa de 6AM W de Caracol Radio, cuando fue consultado sobre sus actividades en Manta, Ecuador.

El comunicador preguntó al mandatario colombiano por su agenda en la ciudad ecuatoriana y si se reunió con alguien durante su estadía. Petro respondió que ese tema “se ha vuelto mediático” y le pidió al periodista que explicara qué cree que hace un jefe de Estado en otro país.

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El periodista De Bedout replicó que existe una agenda oficial que debe cumplirse y le preguntó qué hizo Petro en Manta y si, durante ese periodo, se reunió con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros - crédito Fuerzas Militares de Ecuador

La pregunta incomodó a Petro, que elevó el tono y exigió respeto. “Oiga, hermano, por favor, respéteme. ¡Yo no soy un bandido!”, afirmó. De Bedout respondió que por esa razón planteaba la pregunta, a lo que el presidente contestó: “Ustedes hacen la pregunta con esa intención. Yo no tengo ni idea de quién es el tal Fito, nunca lo he conocido en mi vida y me enteré por ustedes mismos. Así que respéteme”.

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Durante la entrevista, el jefe de Estado explicó el protocolo habitual cuando un presidente realiza viajes al exterior, y detalló el dispositivo de seguridad que lo acompañó en Ecuador.

“Un presidente, de cualquier país, si viene aquí el presidente de Rusia, ¿qué hacemos? Ponemos escolta de Colombia, de la Policía Nacional, del Ejército, para que no le pase nada. Se cuida de día y de noche hasta que toma el avión y se va. Ustedes mismos lo han visto en mi caso”, relató el mandatario.

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Gustavo Petro enfatizó en Caracol Radio que su viaje a Ecuador obedeció a una invitación oficial. “Lo primero que tienen que establecer, en este caso de Manta, es que a mí me invita el gobierno de Ecuador, no que yo viajo por mi cuenta a Ecuador a ver el mar. No, señor. Me invita el presidente Noboa. ¿A qué? A su posesión. ¿Y qué hacen cuando llego a Quito, que es donde se realiza la posesión? Yo llevo mis escoltas. ¿De qué entidades son mis escoltas? De la Policía Nacional, de la Unidad Nacional de Protección, del DNI. Son funcionarios públicos”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 24 de abril, 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El mandatario también cuestionó que no se interrogue a los funcionarios responsables de su seguridad, quienes estuvieron con él durante toda la visita.

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Según Petro, la seguridad en torno a su figura fue coordinada entre autoridades de ambos países. “Así que tengo la Policía colombiana, el Ejército colombiano, el DNI colombiano, la Policía ecuatoriana, el Ejército ecuatoriano, todos cuidándome en cada momento mientras estoy en Ecuador, hasta que tomo el avión de regreso a Colombia”.

El presidente consideró improbable cualquier contacto con individuos ajenos a su entorno oficial, en respuesta a las versiones sobre un presunto encuentro con “Fito”. “Entonces, en medio de todos esos círculos de seguridad, que rodean una cabaña de madera en Manta, porque quise conocer el mar de Ecuador y escribir un libro un fin de semana, ¿entonces entró el señor Fito, pasó por todos los círculos de la policía ecuatoriana y colombiana, y habló conmigo? La verdad, poco interés he visto en la investigación”.

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El presidente consideró improbable cualquier contacto con individuos ajenos a su entorno oficial, en respuesta a las versiones sobre un presunto encuentro con “Fito” - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro atribuyó las especulaciones a diferencias diplomáticas derivadas de sus declaraciones sobre la situación de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador. “Si piensan que el presidente de Colombia va a otro país a reunirse con un bandido X que ni siquiera conoce, porque a algún presidente se le ocurrió decirlo, ¿por qué Noboa habla de eso? Porque yo dije que había un preso político en Ecuador que se llama Jorge Glas, ex vicepresidente. Eso es todo”.