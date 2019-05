Otro testigo, Julio César Valcarcel, declaró que Giménez lo mandaba a buscar sobres o paquetes a distintos negocios fuera de la empresa. Relató que en una ocasión fue a una fábrica de pastas y cuando se retiró movió la caja y notó que en su interior no había ravioles. Valcarcel declaró que la persona que le dio la caja le indicó "no los hiervas mucho porque se van a echar a perder". Idéntica situación vivió cuando fue a buscar una caja a "Movistar", oportunidad en la que la persona que se la entregó le dijo "este es el teléfono más caro que vas a llevar en tu vida", por lo que intuyó que no se trataba de un celular.