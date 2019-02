-Eso es mentira, en ningún momento pasó. Ni bien abro la puerta del baño sale él. Así que vamos. Estuvimos diez minutos y viene "Voltio" a los gritos. "Luana, Luana…", dice. Yo no estaba teniendo sexo con Fonolla. Bajamos a las apuradas y dice: "Se descompuso. Ya llamaron a la ambulancia, te quiero sacar de acá porque no tenés nada que ver". Ahí me subí a la moto con "Voltio" y después se va Fonolla en su camioneta. Me deja "Voltio" en su cabaña y al rato vuelve a buscar mi campera y mis llaves. No sabíamos que estaba muerta. Vuelvo a mi casa a las 7 de la mañana, le mando a "Voltio" cómo estaba, qué sabía, que me cuente. Entro a Facebook y me entero que aparece muerte. Empecé a llamarlo y me dijo que estaba en la comisaría, me dijo que venga a declarar, que vaya y diga toda la verdad. Me allanaron la casa, por suerte me hablaron bien, les dije que no había nada. Hicieron todo lo que tenían que hacer y se fueron.