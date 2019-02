"No estoy solo, nunca me sentí solo. Me acompaña la gente. El periodismo. Los familiares de otras víctimas. Mucha gente que no es visible. Hoy me siento más acompañado que nunca. Por todo el país. Es una cadena llena de amor. Soy un ferviente creyente de la vida, del afecto, no tengo rencor, sólo quiero que se hagan las cosas como corresponde. Estos días dormí bien, tranquilo, porque sé que se llegará a la verdad", dice Lebbos a Infobae.