"Era el domingo a la tarde, yo estaba paseando el perro cuando veo que viene una moto. Se frena al lado mío. Eran dos chicos. El que manejaba tenía remera negra y el otro una remera roja, era un poco más gordito. Los dos tenían casco. Se bajó el de atrás, me apuntó con un arma en el pecho, me empezó a tironear la cartera pero no me la pudo sacar. Yo me asusté y me fui para atrás y empecé a gritar. Después se escaparon. Del miedo me caí al piso y me desmayé".