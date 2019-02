La película tuvo sin embargo una sobrevida interesante: fue vendida en una decena de países y Netflix la anunció entre sus novedades para su plataforma latina en 2017. Se convirtió para el mercado americano en Birds of Paradise, un intento de 2014 por competir con los guacamayos de Rio 2, con las voces de Ken Jeong, Mister Chow en las películas de The Hangover, y comediantes como Jane Lynch o Jon Lovitz, que hacía de Jay Sherman en The Critic.