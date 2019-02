En el barrio Perito Moreno de Bariloche, una zona de calles de tierra y casas humildes, a Mariano Cordi -el acusado de matar de un tiro en la cabeza a Valeria Coppa, su ex pareja- lo recuerdan como una persona que hablaba poco y no se metía con nadie. Vivió allí hace siete años con su ex mujer y sus dos hijos. Uno de sus vecinos dice que era "raro", pero nada más. Ningún signo extraordinario, ninguna conducta fuera de lo común.