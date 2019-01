Podía ser un arma de fuego preparándose para disparar, pensaron los efectivos. Así, comenzaron a rodear la casa con linternas. La luz mostró a Trionfini mientras moría colgado de un tirante, atado a un perfil metálico en el techo de la galería de la casa. Perdió la vida en el acto. Prefirió suicidarse antes que caer. No hubo gritos ni insultos, no hubo carta. Trionfini era un hombre alto, de 39 años, de peso importante. El perfil de metal era fuerte, no cedió ni se quebró.