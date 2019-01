Según detalla el informe que llegó hace minutos al escritorio de la fiscal Ana Medina, el cuerpo no presenta lesiones de ataque ni de defensa. Además, aclara que no se encontraron signos de asfixia, como había trascendido apenas fue hallado el cadáver esta mañana al costado de la ruta provincial 19, a unos 2 kilómetros de la autopista Buenos Aires – La Plata. Sin embargo, esto no descarta que la odontóloga haya sido asfixiada con algo que no dejó marcas en el cuerpo.